Tornano i Sunn O))) con un nuovo e potente lavoro sinfonico e magniloquente. Il gruppo fondato a Seattle da Stephen O’Malley – noto anche come graphic designer di artisti come Melvins ed Earth – e Greg Anderson ha saputo creare, nel corso del tempo, un suono unico chiamato drone-metal ed e’ diventato oggetto di culto in ambito di arte contemporanea. In realtà, esteticamente, non siamo molto lontani dalla musica ambient e dal minimalismo. I lunghi bordoni che caratterizzano la loro musica generano nell’ascoltatore uno stato catartico ed ipnotico che ha molti punti in comune con l’esperienza psichedelica. Ora esce l’ottavo disco che si avvale della collaborazione di nomi come Steve Albini, della violoncellista islandese HILDUR GUÐNADÓTTIR, di Tim Midyett e dello sperimentatore Anthony Pateras. Life Metal, questo il titolo del nuovo lavoro, è stato registrato come una sorta di “live in studio” per meglio catturare l’essenza e la potenza devastante del loro sound. In effetti è proprio dal vivo che i Sunn O))) hanno saputo raggiungere l’intensità maggiore e hanno trovato la loro dimensione ideale. Ci troviamo così di fronte a 4 composizioni minimali e metal sinfoniche che creano un’aura esoterica, minacciosa e senza tempo. Se amate la monotonia tipica di certi gruppi tedeschi anni ’70 come i Can i Sunn O))) potrebbero fare al caso vostro. In effetti, più che al metal, mi viene spontaneo accostare la loro musica a gruppi rock sperimentali come i Velvet Underground almeno a livello di filosofia compositiva. “Life Metal” conferma in ogni caso tutto il valore del gruppo e si pone nel solco della loro produzione più ispirata. Disponibile su Bandcamp: https://sunn.bandcamp.com/album/life-metal.

