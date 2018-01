Da qualche parte in Galles nel 1971...

E da qualche parte in Romagna nel 2018...

_____________________________________________

Chi ci mettiamo al bancone del barettino psico/garage sotto casa?

Non so, che ne dite di un archetipo a caso della donna di sogno? Io, ad esempio, vedrei bene la fanciulla uccellino o il tipo comedie...

E l'esercente? Il titolare? Il capo?

Dove lo peschiamo e che tipo dovrebbe essere? Un filosofo di strada, un innamorato dell'istante, un malinconico entusiasta? Oppure lo zio pazzo che c'è in ogni famiglia? Beh, facciamo un po' tutte queste cose.

Che l'essenziale è che non abbia problemi economici. I redditi mica dovranno venirgli dal bar, ma da un'attività tipo (che so?) lo smercio via internet di quarantacinque giri esoterici...

Il bar sarebbe solo la sua missione. Quale missione?

Ma come quale missione? Salvare noi poveri peccatori che luogo non abbiamo e casa nemmeno, no?

_______________________________________________

Ma ci pensate, la nostra malinconia sospesa per un attimo grazie al rock fresco e giovine, quello che ha il suono dei sessanta.

E quello che a contare è appunto il divin rumore, al di la di chi sia a produrlo...

Ah, niente rockstar, vi prego. I nostri musicisti saranno umili lavoratori nella vigna del signore.

Nient'altro che una nota a margine nel libro mastro dell'eccitazione.

________________________________________________

I primi umili musicisti che vi propongo son questi Sunshine Theatre, gente di cui non si sa assolutamente niente, se non quel che dice il tubo;

“Mod Psych from Wales”

“Punky beat, heavy psich influences and a stunning organ break that sound more 66/67 than 1971”...E così sia...

_________________________________________________

Di mio dico solo che il brano ha un passo quasi post punk, belle vocette armonizzate e che quel break di organo è, in effetti, qualcosa che risveglia i morti...

Il primo commento sotto il video è di un tale che dice “beh, questa era la band di mio zio”. Fantastico, salutacelo allora...

Vi aspetto al bar...sperando che un giorno apra davvero...

Ciao...