Come mi hanno simpaticamente commentato "altra recensione Bignami" che si colloca al fianco di altre due sul DEBASER. Inizio dicendo che a questo disco, nel brano di apertura, ha collaborato anche Florian Fricke suonando per l'ultima volta musica elettronica prima del suo radicale cambiamento verso gli strumenti acustici. I Tangerine Dream sono di Berlino e possono essere considerati la più alta espressione della "kosmische musik", la firma del lavoro, dopo un paio di assestamenti nell'organico che inizialmente comprendeva anche Klaus Schulze, è del trio Froese, Franke e Baumann, musicisti sicuramente di preparazione classica. Zeit è uscito nel 1972 ed è un doppio LP di musica elettronica dalla copertina splendida sia esterna che interna che ci proietta immediatamente verso i suoni delle galassie, nei vuoti dello spazio infinito con i sintetizzatori a farla da padroni e l'assoluta mancanza del ritmo. Musica oscura e non facile ma dal fascino immenso, momenti eterei che sprigionano l'impalpabilità. Insomma, i corrieri cosmici sono loro e probabilmente è proprio a loro che Finardi si riferiva.