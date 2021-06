Quando bastano due note per fare del buon Rock. [di più]

Quel giorno del lontano 1989 in cui mi comprai il disco, ero con una ragazza molto carina (un gran gnocca per la verità).

The Cult - Sonic Temple

Ebbene, anche un chitarrista rispettabile come Billy Duffy, dall'incontestabile passato postpunk e new wave, dall'iconico aspetto Rockabilly con il suo bel ciuffo biondo a banana e il chitarrone bianco Gretsch, fu costretto a farsi crescere i capelli e a imbracciare la Gibson d'ordinanza.

C'è stato un breve periodo di tempo nella storia del Rock, tra l'uscita di Appetite for Destruction e quella di Nevermind, in cui l'industria discografica annusò il business dell'Hair Metal.

The Cult

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy