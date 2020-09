Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Finally the Punk Rockers Are Taking Acid [di più]

Fermi per un po’ di più del solito sulla Terra, a deliziarci con i loro giochi di prestigio, solo un po’ più facili da capire, in attesa che l’astronave riparta.

Sono sempre loro, non c’è alcun dubbio.

In fondo a questa inaspettata normalità, ci sono comunque sempre loro.

Canzoni per augurare la buonanotte, dopo una bellissima giornata estiva passata sulle spiagge assolate e fiorite di Nettuno.

Canzoni prevedibili, a volte, come la consapevolezza che "ogni persona che conosci un giorno dovrà morire".

The Flaming Lips

