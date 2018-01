E Ray, ovvero il più saggio di tutti, e, chissà, forse persino quello con più talento, disse: “Ma solo io penso che son tutti pazzi?”

Cos'era successo?

Oh niente, solo che il pop inglese si era trasformato in un giardino d'infanzia e in un campionario di bizzarrie ed eccentricità presentato da venditori porta a porta vestiti all'ultima moda.

Alcuni poi, a cominciare da quelli più famosi, avevano dato evidenti segni di squilibrio...

A Syd si eran spenti gli occhi...E John, John l'avevano fermato giusto in tempo prima che diramasse un folle comunicato stampa.

________________________________________

E Ray?'

Fu un suo sodale a parlare per lui: “Niente può battere l'andare al cinema, un paio di pinte e una cicca. Noi siamo tutti d'accordo sul fatto che il pranzo della domenica sia la più grande realizzazione del paradiso.”

E comunque Ray era fresco reduce da un collasso nervoso.

“Mi svegliai e chiesi: quand'è che partiamo per il Belgio?”

“Va tutto bene Ray, hai solo avuto una crisi, ti rimetterai presto”

___________________________________________

Qualche anno dopo Ray scrisse le canzoni del villaggio verde, una luminosa/polverosa raccolta di figurine presa dal suo rassicurante teatrino interiore.

Di nuovo il pranzo della domenica, quindi...

Ma anche, in ordine sparso: “la marmellata di fragole, i piccoli negozi, le tazze di porcellana, il varietà, la Signora Mopp, la chiesa, il campanile, l'album di foto di famiglia...”

Il contrario della psichedelia, se vogliamo...ma anche, in un senso assai sottile, il non plus ultra della medesima, se è vero, come è vero, che quelle canzoni, in realtà altro non erano che un rifugio in un mondo sospeso e fuori dal tempo...

Si, sospeso e fuori dal tempo, oltre che esistente soltanto nella mente del suo autore.

___________________________________________

Psichedelia, suo malgrado...anche se intesa magari solo come chincaglieria...

O come il vecchio rifugio nelle care cose di pessimo gusto. Che quasi quasi vien da chiedersi che ne avrebbe pensato il buon Gozzano.

Gozzano?

Si proprio Gozzano..e magari ci mettiamo pure l'organetto di Barberia.

E comunque non la psichedelia dei voli cosmici, ma quella tutta inglese che sa di vecchi solai, marcette e quant'altro. Che questo disco, pardon questo capolavoro, si muove proprio in quella zona li, in quell'aerea li.

Basta fare anche solo un un/due/tre nel disco per capire che quei suoni vengon tutti fuori da una specie di Victorian music box.

Intendendo con Victorian music box, qualsiasi cosa essa sia, un corrispettivo (very very english) del nostro organetto.

________________________________________________

Poi ok, va bene...ok ok, altro che organetto!!!

Che Ray Davies, era autore dotato di gusto sopraffino,

Quante canzoni sue vi vengono in mente, o Debasici, così senza starci troppo a pensare, quante?

Quante?

________________________________________________

Se poi volete sapere che diavolo ci ha messo il buon Ray nella Victorian music box, beh, diciamo che l'elenco è lungo e lo trovate in qualsiasi recensione su questo disco.

Di mio vi dirò soltanto che ci ha messo tutto quel che serve per scrivere canzoni leggere e malinconiche, scanzonate e nevrotiche.

Ah, lo so che sembra quasi un disco divertente...ma in poche altre opere si sente la nevrosi come qui...

Che si, Ray, non eran matti solo gli altri, anche tu non scherzavi...

D'altronde mi sento un po' matto anch'io e magari anche voi che mi state leggendo...

Che dite? Voi non vi sentite così?

Davvero?

__________________________________________

E comunque su questo disco han detto tutto sia Ray, che Dave...

“Per Ray il progetto era pervaso da un intento terapeutico” Dave Davies

“Mi ritirai nel mio piccolo, semplice mondo di negozietti e film inglesi in bianco e nero; forse era la mia forma di psichedelia” Ray Davies

Più chiaro di così...

Aloha....