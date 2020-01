Quando lessi che “Sandinista!” poteva esser considerato il quarto volume del “Capitale” di Marx, quello che non compresi era che un giorno, finalmente, avrei trovato quello che poteva essere definito il secondo volume degli appunti di Clitomaco cartaginese su Carneade di Cirene. Avvenne nel 2003, grazie a “Togliti il tappo (Gaute la nata)”, opera seconda dalle Trombe di Falloppio. Del resto, beh beh, l'Hard ’n’ Heavy è proprio questo: tube, probabilismo e tube.

Come quasi tutte le Rock Metal band, le Trombe sono nate il 29 dicembre 1989 sull'autostrada Torino-Savona, all'uscita di Spotorno.

Flavio è la voce, il paroliere, la mente (bacata, ma bacata dalla fortuna!). Flavio, già, l'amico dei Sepultura, il ragazzo dal kimono d'(orz)Oro, per i detrattori d'Orzo Bimbo (minkia, bim bom bam...). Flavio, peraltro, appassionato di birdwatching e collezionista irriducibile delle figurine Panini di Luis Silvio della Pistoiese; sì. Falloppio, proprio lui. E poi c’è il chitarrista/polistrumentista Strega, nipote di Rita Pavone, che i compagni chiamano “Qui, Quo & Quaracquaquà”. Poi Flober alle pelli (d’oca), ErriPotter al basso (ventre), unico non Babbano del gruppo, e Gatto alle fusa.

Ma che musica fanno stavolta i Nostri? ADR – Adult Disoriented Rock. Post Cat Litter, o meglio “Lettiera post passaggio di Gatto”. Heavy Mentula. Heavy Metal Detector. O, forse, “Ti regalo una cassa di spumante se me lo accarezzi” Music. Definizioni vaghe. Ok, approssimandosi: Black Sabbath, Saxon e Judas Priest, cioè i loro chiodi(ni) fissi. Ma, finalmente, i Nostri (grissinoni) torinesi guardano anche a un gruppo coi contro-coglioni: i Ramones! Porcaputtana, era ora. Grandi Trombe Uterine! Per Giove! Ma soprattutto per Giunone e per Minerva! Pervinca! Rock duro & punk! Sferraglianti. Sììììììì! Alfine, fieri come il carro di buoi (dei vincitori).

Ecco allora un album demente, sinonimo di raffinata intelligenza, Parco di sciocchezze, appunto, e Regio d’animo. Ecco "Tutti Pazzi per la Biga", "Diego De La Vega" compreso e "La Sciolta" (“Sono a un colloquio di lavoro e mi viene la sciolta”; a chi non è capitato da Manpower o da Umana?). C’è un omaggio agli AC/DC, "L'Aspiratore". C’è Flober che toglie il microfono a Fallo in "Montecarlo". Invece la foto/sintesi (clorofilliana) dell’album è "Calcinculo". Questi Nostri amati ovidotti dimostrano, in definitiva, di essere secondi solo a tutti gli altri ovidotti comunemente intesi.

Melanie Trump li u.s.a. e li adora. La regina Elisabetta li vorrebbe fare baronetti come Causio.

Ai Pooh e ai figli di Pooh fan tana! Falloppio ha fatto centro (tavola)! Tutto uncinetto. Mani di fata. Abbonato, ha abbondato. Grande!

AscoltateVi questo disco; eventualmente compratelo usato. Perché, a volte, si incontra un uomo che è giusto. A volte si incontra un uomo che è pio. A volte si incontra Giusto Pio. Ma, a volte, se guardi bene, se volti il foglio, è Flavio. Fortunato più di Flavia Fortunato. Rivale più di Tiziana Rivale. Cazzuto più dei Dik Dik. Leggendario più di John (Gion) Legend. Insigne più di Insigne. Pop più di Iggy. Più sporco di Lou Reed. Più alla mano dei Sega Sega Band. Più spiritoso di Com Truise. Più informato dei Thegiornalisti. Più gradito dei Diarrhea Planet. Più integro della Broken Penis Orchestra. Senza fallo. Flavio, sì. Quello che la moglie ha spesso dimenticato sul seggiolone dell’auto nel parcheggio del Bennet. Quello che posta video d’auguri, dove balla Julio Iglesias, che poi diventano virali su You Tubercolosi. Quello che recensisce Julio Iglesias su Debaser, idealizzandone e razionalizzandone i mocassini. Flavij Nostro(mo) insomma. Sempre più leader carismatico. E questo suo album avrebbe dovuto, forse, titolarsi “Capitan Findus non dice più un cazzo a nessuno”. Ma non si può avere tutto dalla vita. Solo bianco e buon merluzzo.

Le anomalie della pelvi possono impedire all’ovulo di impiantarsi nell’epitelio e possono bloccare le Trombe di Falloppio. Ma qui, da un punto di vista sanitarium (welcome home), tutto fila tutto liscio. Natura naturans. Culmen Tubarum. Fiato (stappato) alle Trombe!