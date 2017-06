YAMABUSHEE - Music for Lonely Souls

(Phony Art Records)

Arriva sulle scene un nuovo progetto musicale guidato dal bassista e compositore Dado Penta, che ha rimescolato le carte dei suoi primi 26 anni di carriera dando vita ad un’opera musicale, cinematografica, onirica.

Escludendo Dado (bassista ma anche compositore e arrangiatore di ogni singolo brano) la band è formata da Ivan Piepoli come voce, Giuseppe Pascucci alle chitarre e Guido Vincenti alla batteria, con l’aggiunta di due fiati-guest, ovvero Donny Balice alla tromba e Gianni Binetti al sax baritono.

Il gruppo nasce dalla necessità del cantante di dar vita ad un progetto musicale molto ambizioso, un concept sulla solitudine contraddistinto dalla commistione tra generi più disparati e da un’aria estremamente distorta e pulp.

Il risultato di questo immenso lavoro è Music for Lonely Souls, prodotto dalla Phony Art Records.

In 11 tracce, strumentali e non, tra noise, post rock, new wave e jazz si ripercorrono scenari onirici, a tratti soffusi a tratti opprimenti, che immergono l’ascoltatore in un film. Un’esperienza da provare e da godersi a pieno.