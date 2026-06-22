Copertina di Black Sabbath Master of Reality

Black Sabbath
Master of Reality

MosMaiorum84

• Voto:

  • Voti: 3
  • Media: 4,67
  • DeRango™: 9,00
  • Commenti: 4
  • Visite: 98
Per appassionati di rock, fan dell'heavy metal e della musica anni '70, ascoltatori in cerca di album fondamentali.
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LA RECENSIONE

I Black Sabbath sono un gruppo che tutti conoscono in un verso o nell'altro, anche solo di nome; in passato ammetto di averli snobbati un po', ma ormai da tempo ne riconosco il valore e apprezzo tutte le loro fasi. Nella fattispecie oggi in esame è uno dei loro dischi a cui sono più affezionato; se sarei troppo scontato a dire che "Paranoid" o "Black Sabbath" siano i miei preferiti e me la tirerei troppo a mettere sul podio "Heaven and Hell" o "Vol. 4", non si corrono rischi a parlare bene di "Sabbath Bloody Sabbath" o - appunto - "Master of Reality". "Master of Reality" è il disco che consacra i Nostri in mezzo tra allucinazione e esoterismo, tra l'essere il padri dell'heavy metal e i padri dello stoner rock, con un occhio (per come la vedo io e una buona fetta di critica) rivolto molto più all'anima proto-heavy doom che a quella più grungettara.

È però un pezzo 100% sballone ad aprire questo capolavoro: la dolce foglia - "Sweet Leaf" - ha un riff settantiano super orecchiabile e un Ozzy che adatta il suo timbro a urla dilaniate e allucinate. Si cambia registro con "After forever", brano dal testo molto carico che critica con asprezza i materialisti e chi si sente furbo a negare con forza ogni fede. L'amore per Dio - ammonisce il Madman - è l'unica via di salvezza. La breve e gradevole "Embryo" trascina alla cavalcata "Children of the Grave", un brano oscuro come pochi che con il suo groove - anche se regge un po' male il minutaggio elevato - trascina l'ascoltatore in un vortice per cui c'è un solo aggettivo: sabbathiano. La carica è feroce, gli Iron Maiden faranno loro queste dinamiche che forse possono essere considerato antenate del galopping harrisoniano. Sublime "Orchid" mentre "Lord of this World" è banale e noiosetta: si salva per un bell'assolo finale. A chiudere è però una doppietta senza precedenti: "Solitude" è una ballata tristissima che farà scuola nella decade successiva, mentre "Into the Void" è un macigno pesante cme ghisa il cui riff, mi sa, è passato parecchio negli sterei di Kerry King e soci negli Slayer.

Questo disco è la terza prova riuscita da parte del gruppo inglese; la nube di fumo e zolfo che stavano calando sul mondo del rock era arrivata per restare e infatti sarebbe restata a lungo: si chiama heavy metal e ancora appesta il mondo. Tra brani sguaiati ("Sweet Leaf"), messe funebri ("Children of the Grave"), momento acustici ("Solitude") e macigni di pesantezza inaudita ("Into the Void"), questo disco è vario e organico ma molto compatto e con un'economia ben calibrata. Specifico che i Black Sabbath sono da definire pesanti non nel senso tipico del termine: la loro non è ferocia o cattiveria di quella che troviamo nei Kreator o nei Morbid Angel. Parliamo della sensazione, quando partono certi riff, che ti stia cadendo un masso di pietra addosso.

Se è quasi impossibile dire quale sia il miglior disco dei Black Sabbath, questo è sicuramente un ottimo candidato: un disco maturo ma ancora pieno di idee, con una band in grande spolvero. "When you think about death, do you lose your breathe, or do you keep your cool?". Voto: 95/100.

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Riassunto del Bot

La recensione elogia 'Master of Reality' dei Black Sabbath come uno degli apici creativi della band. L'album è descritto come vario e compatto, fondamentale nello sviluppo di generi come il doom e lo stoner rock. L'autore mette in evidenza la maturità del gruppo e l'impatto di brani iconici come 'Sweet Leaf' e 'Into the Void'. Si evidenzia anche la sua influenza sulla scena metal internazionale.

Tracce testi video

01   Sweet Leaf (05:06)

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02   After Forever (05:29)

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03   Embryo (00:29)

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04   Children of the Grave (05:19)

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05   Orchid (01:36)

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06   Lord of This World (05:28)

07   Into the Void (06:16)

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08   Solitude (05:05)

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Black Sabbath

Gruppo inglese di Birmingham fondato nel 1968, considerato tra i padri dell’heavy metal. Formazione classica: Ozzy Osbourne (voce), Tony Iommi (chitarra), Geezer Butler (basso), Bill Ward (batteria). Ha segnato gli anni ’70 con album come Paranoid e Master of Reality, rilanciandosi negli ’80 con Ronnie James Dio. Tour d’addio concluso a Birmingham nel 2017.
91 Recensioni

Altre recensioni

Di  2+2=5

 Master of Reality esalta il lato più profondo e pesante della band di Ozzy Osbourne ma nel contempo propone una grand’abilità nel tessere trame più delicate ed intimiste.

 "Children of the Grave" è uno dei pochissimi brani che saranno riproposti da tutte le future formazioni assunte dal combo inglese.

Di  Sket

 La prima canzone è Sweet Leaf, canzone con un giro di guitar che ti entra in testa, senza scordarlo mai... quasi peggio delle canzoni dell'estate...

 Children of the Grave... è stupenda, cioè mica si può recensire tutto...

Di  Nesci

 "Sweet Leaf è un inno di lode alla marijuana, con uno strumentale ignorante di gusto quasi grunge."

 "'Children Of The Grave' è un’immensa, potentissima cavalcata che impone agli adulti la pace nel mondo."