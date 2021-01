Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

Il tempo non è un concetto, è una macchina che crea la realtà, da cui è impossibile scendere.

Aristotele diceva che non esiste il tempo senza cambiamento.

Ma finché siamo vivi e coscienti, anche in una stanza buia e silenziosa, in una vasca di deprivazione sensoriale, qualcosa si muove, se non altro dentro di noi.

Non saremo mai vegetali, finché siamo coscienti.

Esiste una via di mezzo, però…

Psi, la funzione d'onda dell'Universo.

Il tocco meccanico di una batteria precisa e regolare come le leggi di natura, dicono create da Dio, ma che non esisterebbero se l’uomo non le avesse inventate.

Anche quegli alberi a cui è spuntato nel petto un cuore e un cervello nella testa hanno ogni tanto bisogno semplicemente di abbeverarsi ai raggi del sole e alla pioggia nel terreno, ed al canto degli uccelli, al vento, al suono della natura, così, senza pensare.

Ed è straordinariamente bello, quando succede, anche se chiusi in una stanza e un paio di cuffie alle orecchie..

Straziante e meravigliosa bellezza del creato.

Non voglio e non posso dire, e pensare, altro.