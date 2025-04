“Reek Of Putrefaction” dei Carcass è uscito nel lontanissimo 1988 e i tre membri che hanno composto quest’album sono da elogiare solo per aver dato il via a un genere musicale come il goregrind grazie alle tematiche contenute nelle loro canzoni. Si parte con lo strumentale “Genital Grinder” per poi cadere nell’oblio. Infatti Jeff Walker il bassista/cantante, il chitarrista Bill Steer (anche membro dei Napalm Death del seminale “Scum”) e il batterista Ken Owen ci fanno sentire cosa vuol dire l’olezzo della morte e del disfacimento dei corpi umani grazie a titoli come “Regurgitation Of Giblets”, “Maggot Colony”, “Frenzied Detruncation” e “Vomited Anal Tract”. Le canzoni che più mi hanno esaltato sono “Foeticide”, “Splattered Cavities”, “Burnt To A Crisp” e i 20 crepitanti secondi di “Festerday”. La palma del miglior titolo comunque va all’ultima traccia “Malignant Defecation”. Produzione dell’album pessima a dir poco, faranno molto meglio con il successivo “Symphonies Of Sickness”. Tutti gli strumenti vengono registrati male, dal basso inudibile, alle chitarre sporche e la batteria, quando deve andare di doppia cassa sembra un fustino del Dixan, a troneggiare su tutto comunque il grugnito famelico e sanguinario di Jeff Walker che parlando di autopsie, vivisezioni e quant’altro sembra colargli il sangue dalla bocca da quanto il suo cantato è efferato e disumano. Musica che come il goregrind tutto non è da prendere seriamente altrimenti ci sarebbero grossi problemi per il malcapitato ascoltatore ad avere di queste fantasie macabre. Album da venerare per i cultori del primigenio grindcore e del goregrind, anche se una produzione migliore avrebbe esaltato maggiormente la qualità intrinseca del disco.

Se cercate l’orrore in musica…. “Reek Of Putrefaction” allora fa al caso vostro. Se i colossali grugniti di Walker invece vi scatenano incubi notturni allora questo non è pane per i vostri denti. Do il massimo dei voti per l’importanza storica e per l’evoluzione di un genere come il goregrind questo album ha messo le sue fondamenta. Pietra Miliare.