Dio - Holy Diver

1983 Mercury

Un disco strepitoso, dove non esiste un pezzo scadente.

Ma stiamo parlando di Ronnie James Dio, una voce possente ed unica.

Infatti la sua voce così intensa domina su tutte le canzoni, con strofe e ritornelli che

lasciano il segno.

Questa è la caratteristica del leggendario Ronnie, essere in grado di scrivere canzoni

che restano, penso non esista qualità migliore per un musicista.

Naturalmente affiancato da eccellenti musicisti come Vivian Campbell alla chitarra,

Jimmy Bain al basso e Vinny Appice alla batteria, che danno un sound al disco veramente

energico e convincente su tutti gli aspetti.

Memorabili le canzoni Holy Diver, Don't Talk to Strangers e Rainbow in the Dark.

Ma le restanti canzoni non sono da meno, pare non ci siano riempitivi in questo album.

Per questa ragione a mio avviso và considerato un capolavoro.

Qui stiamo parlando di heavy metal puro ed autentico, trascinante ed al tempo stesso

con ottime melodie orecchiabili.

Personalmente trovo la produzione del disco di altissimo livello e il sound generale

chiaro e molto d'impatto.

Per me tra i dischi metal uno dei migliori, senza ombra di dubbio.

recensione di Angelowar6