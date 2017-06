Piatto multi etnico. Molto speziato.

Da provare in piccoli locali chi si trovano lungo rettilinee autostrade che dritte vanno dall' Africa alla Germania.

Dritto rettilineo ritmico,jungla galattica illuminata da intermittenze NEU, L..A Dusseldorf, evoluti Can persi in selvagge cunette

Sulla strada sconvolti autostoppisti persi in acidi assoli di matrice Hard Prog.

Un non luogo fra verdi selvagge distese e video sorveglianza Berlinese.

Douglas in the Jungle

Suono dipinto con corde galattiche sorrette da assoli Hawkwind, elettronica 70, sospiri spaziali, un tiro di base etno motorick, e vecchie colonne sonore anni 70 di film avventurosi

Piatto multi etnico, multi sonico , multi temporale. Da mangiare rigorosamente con le mani e piu di questo come ogni buon cameriere non posso dirvi, altrimenti perchè assaggiare il piatto.

Vi leccherete almeno le dita protestando e magari chiedendo il bis

Space is Deep