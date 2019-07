Voi bianchi, Jimi non lo potete sentire, lo potete solo ascoltare (cit.)

Una barbona dorme su una panchina. Mi chiama per dirmi funesta che finirò in prigione. Cassandra maledetta!

Trascorrono un paio d’ore e mi ritrovo in quella cella. E io che le avevo dato un paio di sterle. E’ notte, fonda e profonda. Sono in una 50x50. Più grande del mio loft a Milano. Non fosse che ci sono lattine di birra che russano accanto a me. Londinesi puzzolenti. Look your face in the dark. Dicono che ho rotto un semaforo. Io che manco sono riuscito a rompere una racchetta in mi vida. Mi sento orgoglioso. Good Save The Beer! Bell'idea comunque: non ricordo nemmeno di essere stato preso, maledetti funghetti e maledetti inglesi. (Li dovrei bombardare, loro e questo maledetto circolo).

Quando mi fanno uscire? Mandano quelli dell’ambasciata friend. Risponde una lattina e ride. Io devo andare a vedere Castro, prima di morire. Io Maradona, my friend. Nel frattempo? La notte è lunga, friend.

Inizio a canticchiare:

British Intelligence, they're on your back

And they won't catch no one so they won't catch me

Three, fours and right up your back

And you just got sacked, now your money's not free

Hai rotto il cazzo con sta bullshit. Ma se stavo cantando mentalmente. Abbassa il volume, qui sei tra gentlemen. Sir del Fuck Off, you know?

Lattine permalose nella terra di albione. Va buoh.

A coloro che vogliono soggiornare nella mia testa, prima che l’effetto di ritorno dei funghetti traditori...ritorni:

fischietto. Non è un bel modo di iniziare, ma stiamo mica a fare i lord in prigione? Jamie T. piace alla pussy inglese ed è uno per i giovini. Quindi com’è davvero iniziata questa cosa? Stavo vedendo alla tv “Smetto Quando Voglio”, quando le note di un brano a mezzo tra un rap e un pezzo da disco prendevano la scena e per un momento non è esistito altro. Poi in realtà il copione era ben scritto. Bello. Una volta in bagno tuttavia ripensai intesamente a quel frame,a quella musica, provo pure a ricostruirla, ma non era evidentemente il momento: la carta era finita. Però quel pezzo...Buttai la rete a strasico in google, dovevo scovarlo. Jamie T. 'Castro Dies'. Il pezzo sul tubo era una botta. Bella lì mi dissi. Mi sentii giovane e smart. La wiki mi disse che il brano era stato preso da “Kings & Queens”, il secondo disco di Jamie T.

L’esordio invece è bruttino, tutto rap, niente chitarre, ma, ma...Sto “Re e Regine” è una bomba, saranno le guitar, il rap, sarà il profumo di pussy...

Jamie T. fa diverse cose assieme che nella maggior parte dei casi non andrebbero mai nemmeno provate, come fare skateboard su una strada dissestata mentre ti mangi un kebab imbottito di ketchup. Mischia il rap, con la dance, con il funk, l’hip-hop ed il tutto è ammantato da un alone vintage. Quelle cose lì le fai solo se le senti. Se non le senti, beh è meglio non provarci. Ascolti e hai la sensazione che alcune parti siano pure fuori posto, ma che se non ci fossero, nulla funzionerebbe per il verso giusto. Prendete 'Earth, Wind & Fire', inizia con una donna che canta in francese, quindi...

Queens in the pocket girl in a locket

Boys wanna knock it, other wanna rob it

I see when ya coming, girl, ya look stunning

Running for the friends of mine

è un rap (dis)sgraziato, gradasso, poi ci mette una girandola di cose: un po di glam qui, musica western là che si trasforma in un coro grossolano da cantare a squarciagola. Quanto odio spiegare la musica, ma che ci fai qui a fare una rece? Non avevo una pallina da lanciare contro il muro. Detto questo...Sta benedetta ‘Castro Dies’? Sono vecchio per queste stronzate. E ancora più vecchio per le recensioni, ma ancora peggio a canticchiare con il fare da bullo, accennando una patetica danza a Parco Sempione. Eppure Jamie T. è quella cosa lì. Dosi di energia miscelata con apparente ignoranza in un centrifugato di generi che non hanno nessun motivo di stare assieme se non nel gusto dell’ascoltatore.

Vi levo subito i dubbi dai vostri scroti misantropi: non vi piacerà e nemmeno un cappero di manuale scritto da NonSoloQualeSTronzo di saccente con ear assoluto ve lo potrà far piacere. Cazzo le prigioni mi fanno incazzare. Non ti danno scelta e devi condividere pochi metri quadri una tazza in cui pisciare e devi sempre guardarti il background. But…

I own earth, wind and fire, it breeds the hunger

That keeps me on the road again

Alzati. Si dico proprio a te con la faccia di cazzo da saputello. Ti ridiamo i tuoi stracci. Sono libero? Sure, but non potrai rimettere più mettere piede nel nostro paese. A dirty fucking italian with mandolino...Per l'ultima volta vedo la luce muta del mattino sfrecciare davanti ai miei occhi impestati di vita fallita in volo sopra Londra. No more mr nice guy. Sai che me ne fotte.

Io vado da Castro. Forever.

n.b. parte dei fatti qui narrati sono realmente accaduti.