Cos'è il genio ? E' istinto, scaltrezza, sregolatezza.......ed in certi casi anche nefandezza. Ma non è questo il caso.

Questo brano sublime non fu assolutamente compreso al Festival Di SanRemo 1993 e purtroppo non arrivò in finale nella kermesse canora della Riviera dei Fiori.

I posteri daranno la giusta e meritata gloria all'immenso Leo Leandro. Qui di seguito il testo :



Esco dal portone e poi via

Sei sempre sotto lì casa mia

Che sventola, mi guardi e vai via

E poi ti giri, mamma mia

E mastichi qualcosa, cos'è, cos'è

Andiamo al bar, mi prendo un caffè

Tu prendi tante caramelle

Ti guardo e sento brividi a pelle

Caramella all'albicocca, guarda che bocca

Caramella alla mora, guarda che bona

Caramella stammi stretta, ma quanta frutta

Ti chiedo un bacio e ti fai brutta

Caramella alla pera, che merendera

Caramella anche alla mela, che seno a pera

Vieni a casa mia stasera

Ma vieni sola, mi ridi in faccia scappi via

La sveglia ormai non mi serve più

Uno squillo, e già io so che sei tu

Mi pensi, io ti penso di più

Hai sedici anni, ma guarda tu

Ormai io li ho passati da un po'

Ma tu mi piaci troppo però

Mangi troppe caramelle, scappi e lasci i brividi a pelle

Caramella all'albicocca, guarda che bocca

Caramella alla mora, guarda che bona

Caramella stammi stretta, ma quanta frutta

Ti chiedo un bacio e ti fai brutta

Caramella alla pera, che merendera

Caramella anche alla mela, che seno a pera

Vieni a casa mia stasera

Ma vieni sola, mi ridi in faccia scappi via.

Un artista dai mille volti, variopinto, variegato, amalgamato, non troppo adagiato, shakerato ma leggermente mescolato.

Che fine hai fatto Leo ?