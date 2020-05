Ho raccontato già questa cosa da queste parti, se non ricordo male, ma non so quanti in quella occasione hanno avuto modo di leggerla..

La storia è questa.

Un paio di anni fa mi capitò di vedere in televisione uno spezzone di un programma intitolato qualcosa come “Vent’anni al duemila”.

Era un programma del 1980, un’intervista a Umberto Eco.

Si parlava del futuro, Eco, che allora aveva quarantotto anni, faceva, insieme all’intervistatore, ipotesi su quello che sarebbe stato il domani.

Cosa ci saremmo dovuti aspettare dagli anni a venire, alla svolta del secolo?

Per un po’ mi sono talmente fatto coinvolgere nella discussione che anche io ho cominciato ad immaginare.

Poi mi sono “svegliato”, e mi sono reso conto di essere nel 2018, che erano già passati quasi vent’anni dal duemila, e che Umberto Eco nel frattempo era morto da un paio di anni, a ottantaquattro anni..

Non ho mai provato il brivido del passare del tempo come in quella occasione, una vertigine niente male.

Brutta bestia il tempo, ricordare ultimamente lo trovo estremamente deprimente, tutti in fondo vorremmo sempre e solo pensare al futuro, e soprattutto parlare del futuro, un po’ come Eco e l’intervistatore, ma i ricordi stanno agli anni vissuti come la forza di gravità sta alla massa, è un principio psico/fisico ineludibile, almeno per me..

Per cui eccomi di nuovo qui, una sera qualunque dell’estate del 1979, nel villino sul mare, sul piatto del giradischi, sta suonando “Stella di mare” di Lucio Dalla.

Questa sera ho deciso di far riposare un po’ nella custodia i miei amati Bee Gees, "Spirits Having Flown", mio ultimo regalo di compleanno da parte dei miei nuovi compagni di classe di quarto ginnasio, la colonna sonora privilegiata della mia ultimissima cotta per la mia nuova compagna di classe (che novità, le femmine!!) dagli occhi azzurri (altre ne verranno).

E’ appeno finito “L’ultima luna”, il primo pezzo del suo ultimo album, quello della consacrazione definitiva, ed è iniziato il secondo.

Nel rilassamento che mi avvolge quel suono ondoso, quelle note lontane che, come dei richiami, piano piano sembrano uscire da anfratti marini scogliosi al di sotto di un cuscino, sono quanto di più suggestivo si possa immaginare.

Adoro quel pezzo, il mio preferito, anche il suo finale dal ritmo incalzante a bordo della barca volante..

Ieri, anzi oggi, ho fatto l’alba, sono particolarmente stanco, ma a quattordici anni cosa vuoi che sia la stanchezza.

Il bagno di mezzanotte in comitiva, notte di luna piena, rigorosamente tutti senza costume, non si poteva evitare, c’è sempre una prima volta.

Poi il resto della notte girando per le spiagge e gli scogli del litorale, la musica dello stabilimento fino ad una certa ora a tenerci compagnia, sonnambuli sulla spiaggia, qualcuno che prova addirittura a giocare a pallavolo, infine la prima luce sul mare e poi di corsa a rincorrere il sole nascente da guardare sulla collina di ginestre a ridosso dei villini, poi di nascosto il ritorno in camera da letto.

Alcuni genitori preoccupati e pure abbastanza incazzati, ma era una notte che si doveva fare.

Intanto, da un’altra parte in Italia, Lucio Dalla ha solo trentasei anni, ha raggiunto il pieno successo, ha un disco capolavoro alle spalle, un tour di grandissimo successo con l’amico De Gregori ancora in corso, ed ancora tante grandi canzoni davanti a lui.

Cosa sarà del futuro, anche lui se lo domanda, però.

E in coda all’album ne ha scritto una canzone, “L’anno che verrà”, in cui si inventa le cose più folli, per esorcizzare la paura del domani, in quegli anni comunque difficili.

Nel mezzo, accompagnato dalla sua grande musica, parla della sua vita, di angoscia e depressione (“La signora”), di ragazzi (“Anna e Marco”) anch’essi sognatori di futuro, di Milano, e soprattutto racconta la “Notte” come soltanto guardandola di nascosto dal suo osservatorio privilegiato sull’isola in mezzo al mare può essere vista.

Il tempo è passato.

E’ una vera persecuzione.

Vent’anni al duemila, vent'anni passato il duemila.

Vent'anni più vent'anni, uguale quarant'anni, ed in mezzo il duemila.

Oggi ho quasi vent’anni in più di quelli che Lucio Dalla aveva allora..

Beh, nel frattempo, nel mezzo, nel duemila, è nata mia figlia, chissà se avrei mai potuto immaginare, quella sera del 1979, o del 1980, non ricordo bene, che avrei avuto una figlia proprio in quell’anno di svolta.

E che fra un mese mia figlia compirà vent’anni..

E allora tutto quello che è stato è stato giusto andasse così.