Che ne dite, non è una meraviglia? Avrei potuto delirarci anche più di un pochino. Ma un testo così è meglio lasciarlo da solo, no?

E il suo nuovo volto stregonesco, quello che dice e non dice, all'epoca era il più perfetto per offrirci cotanta beltade.

Ma era una canzone quella? Sembrava di stare in altalena, cazzo. E le parole, non erano le solite parole, ma bolle di sapone scoppiettanti.

Poi ricordo anche quelle altre due maestre in corriera, due mezze carampane stile horror padano. E una diceva all'altra: “Ma l'hai vista Mina l'altra sera, hai visto com'era conciata? Come ha cantato però!!!”

Del tutto simile a certi allenatori argentini dall'eloquio sfuggente, era una specie di cattivo dal rapinoso sguardo. Una faccia molto anni settanta, se capite quel che voglio dire. Uno così, whisky in mano e fluido spermatico negli occhi, lo trovavi in qualsiasi bar.

Quello era il tempo, cara Mina, in cui il tuo viso non sembrava più una torta alla panna. Una specie di qualcosa, scavando e riscavando, l'aveva trasformato nel sembiante di una strega.

Ma, in questo caso, la rivelazione avvenne in un tinello...

