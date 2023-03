Perche' chiamare un album "MONSTER"? Ve lo spiego subito: torniamo molto indietro e partiamo dal 1988 quando i R:E:M. firmarono per la Warner Bros e diedero vita all' album "GREEN". I R.E.M. si imbatterono nel primo tour mondiale affrontando ben 131 concerti! Stremati, si misero a lavoro per pubblicare nel marzo del 1991 "OUT OF TIME", album da 18 milioni di copie vendute! Dopo un anno e mezzo uscì "AUTOMATIC FOR THE PEOPLE", altro album da 18 milioni di copie! Se ci mettiamo anche che, nel bel mezzo della registrazione di "MONSTER" vennero a mancare KURT COBAIN E RIVER PHOENIX (gli amici piu' cari di MICHAEL STIPE), forse, ognuno di noi avrebbe visto e creato dei mostri! Tante critiche ingiuste per questo album, a mio avviso esagerate, in quanto, pur suonando in maniera diversa dagli altri album, le canzoni sono comunque in stile R:E:M. Fatta questa premessa, passiamo alle canzoni! Tralasciando "KING OF COMEDY" che puo' piacere oppure meno, non vedo nulla di diverso da quanto gia' fatto dal quartetto di ATHENS. "WHAT'S THE FREQUENCY KENNETH?" canzone trainante dell'album, puo' essere associata a "POP SONG '89" dell' album "GREEN" oppure a "RADIO FREE EUROPE" in "MURMUR". "CRUSH WITH EYELINER" e' in stile "ORANGE CRUSH" in "GREEN". "I DON'T SLEEP, I DREAM", canzone molto bella e sottovalutata, poteva benissimo far parte di "FABLES OF THE RECONSTRUCTION". "STAR 69" e' la "GET UP" di "GREEN". "STRANGE CURRENCIES" molti dicono che e' la sorella minore di "EVERYBODY HURTS" ma in realta' potrebbe essere una"TALK ABOUT THE PASSION" in "MURMUR". "BANG AND BLAME" dicono che fosse una "LOSING MY RELIGION" in versione diversa ma io l l'avrei vista bene nell' album "DOCUMENT" insieme a "THE ONE I LOVE" ed "IT'S THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT". "TONGUE" sembra essere la risposta a "YOU ARE THE EVERYTHING" in "GREEN". "I TOOK YOUR NAME" puo' essere associata a "FINEST WORKSONG" in "DOCUMENT" oppure a "TURN YOU INSIDE OUT" in "GREEN". "LET ME IN" (dedicata a KURT COBAIN), una delle canzoni piu' belle dei R:E:M:, poteva far parte benissimo di "AUTOMATIC FOR THE PEOPLE". "CIRCUS ENVY" poteva far parte dell' EP "CHRONIC TOWN" insieme a "CARNIVAL OF SORTS (BOX CARS)". Infine "YOU", sulla quale potevano puntare molto di piu', fa' parte di tutte quelle canzoni psicadeliche scritte dai R:E:M., ossia "I REMEMBER CALIFORNIA", "FEELING GRAVITY PULL", "ODDFELLOWS LOCAL 151". Infine molto bella anche la canzone "REVOLUTION" outtake dell'album, facente parte della colonna sonora del film "BATMAN AND ROBIN", quasi sempre suonata dal vivo nel "MONSTER TOUR". Il disco e' interamente dedicato a "RIVER PHOENIX". Il mio giudizio finale e' un 4,5 stelle e spero che possiate apprezzare questa recensione! Grazie a tutti!