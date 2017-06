Delle tante strade che i Royal Blood avrebbero potuto scegliere per dare un seguito all’acclamato e fortunatissimo esordio, hanno scelto di battere quella (apparentemente più semplice): la coerenza.

Questo nuovo “How Did We Get So Dark?”, co-prodotto dalla band assieme a Tom Dalgety (Pixies) e Jolyon Thomas, ribadisce in maniera netta ed inequivocabile quanto il duo britannico sia bravo in quello che fa. Il sound è lo stesso del primo lavoro, senza particolari scossoni: un delizioso frullato di blues, stoner, hard rock e psichedelia quanto basta.

Dalla titletrack (ed opener) fino alla chiusura con “Sleep” ci troviamo davanti ad una colata lavica di energia e contagiosa vitalità: la qualità di scrittura è sempre molto alta, non ci sono riempitivi e la compattezza ed immediatezza del lavoro (trentacinque minuti scarsi di musica) fanno il resto.

Piccole variazioni sul tema sono comunque riscontrabili all’interno della proposta del duo: se lo strepitoso singolo “Lights Out” entusiasma nella sua furente urgenza sonora, altrove troviamo un gusto più ricercato nella cura degli arrangiamenti e nel cesellare la proposta melodica dei pezzi (“She’s Creeping”). Ad un certo punto, poi, le due cose si fondono e danno vita ad uno dei migliori pezzi del lavoro, “Hole In Your Heart”.

Nonostante questo ampliarsi della vena più pop (nel senso nobile del termine) nella proposta del duo, rimangono tanti gli episodi che richiamano alla mente il sound grezzo e sferragliante dell’esordio (in maniera assolutamente convincente e senza dare impressione di riciclo), tra i quali spiccano assolutamente l’opener e titletrack, “Don’t Tell” e soprattutto la strepitosa “Hook, Line & Sinker”.

I Royal Blood, insomma, fanno centro per la seconda volta, consolidano il proprio percorso artistico con coerenza e decisione ma senza suonare stantii (anzi, dando la giusta rinfrescata) e ci regalano un’altra mezz’ora abbondante di grandi riff, ottimi pezzi ed una fiamma che davvero non accenna a spegnersi, almeno per ora.

Traccia migliore: Hole In Your Heart