Un altro disco live di musica neo-psichedelica e che questa volta vede come protagonisti i Cult Of Dom Keller, quartetto di Nottingham, UK, composto da Ryan Delgado, Neil Madsen, Jason Holt e Al Burns. Intitolato 'Paradiso Is On Fire' e pubblicato in edizione limitata all'inizio di quest'anno prima dalla Eggs In Aspic di Newcastle Upon Tyne e successivamente su Sky Lantern/Cardinal Fuzz, il disco è stato registrato dal vivo in due sessioni presso l'Het Bos di Antwerp il 17.11.2016, la seconda al Paradiso di Amsterdam il 19.11.2016.

La qualità delle registrazioni non è esattamente il punto di forza di questa pubblicazione, ma chi conosce questo gruppo e magari ha avuto modo di ascoltarlo dal vivo, sa quanto questo sia una limitazione solo fino a un certo punto perché del resto i Cult of Dom Keller sono una di quelle band psichedeliche che definiremmo come brutte, sporche e cattive e le cui sonorità cariche di ossessioni Suicide ('Behind All Evil Is A Black Hole', 'Broken Arm Of God', 'Dead Seas'...) e venature rock garage e blues ('Nowhere To Land', 'Shamhala Is On Fire', 'Astrum Argenteum', Swamp Heron'...) forse sentono proprio il bisogno che le registrazioni suonino come se la puntina del giradischi grattasse tra i solchi del vinile.

Un disco che forse aggiunge poco a 'Goodbye To The Light' (Fuzz Club Records), pubblicato lo scorso anno e che ha segnato la consacrazione della band, che in questa performance live conferma la sua vocazione allo sciamanesimo e all'occultismo e a quel sound rock and roll psichedelico che assume vorticosamente la dimensione di un vero e proprio mantra elettrificato.