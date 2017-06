E' già messo tutto in evidenza nel titolo dell'opera.

Una sconvolgente "Conseguenza Sismica".

Perchè la band di Bruce Lamont, da Chicago, si è sempre messa in luce (tenebrosa) per un approccio musicale sballato e fuori controllo.

La forza espressiva, mantrica, ripetuta all'infinito degli OM; la schizofrenia interpretativa dei migliori Mr. Bungle; le degenerate improvvise ripartenze a folle velocità come soltanto i Brutal Truth potevano permettersi di fare. Questi sono i perfidi riferimenti per un lavoro di un grammo meno oltranzista e frenetico rispetto ai due album che lo hanno preceduto ("Samsara" del 2006 e "Trasmutations" del 2007).

"Of Seismic Consequence" è il loro disco più teso, oscuro, drammatico; con quel sax, suonato da Bruce, che getta ulteriore benzina sul fuoco ad un marasma sonoro di asfissiante e cruda bellezza. Jazz - Core figlio di John Zorn. Ecco l'ultimo riferimento che mi mancava per dare consistenza al mio odierno smodato argomentare.

Soltanto un brano segnalo; i nemmeno tre tempestosi minuti di "Good Riddance (The Knuckle Walkers)": un inizio tellurico con un basso che annuncia l'entrata della voce e degli altri strumenti. Hardcore suonato con i cosidetti attributi; d'improvviso il caos totale prende il sopravvento e si entra in territori Grind con una batteria che tutto tritura. Ancora la voce declamatoria del leader a stravolgere completamente l'andamento del pezzo e la band è pronta per il rush finale che ingloba la belluina violenza degli Slayer. Un capolavoro di canzone, come tutto il disco; pochi cazzi!!!

Ad Maiora.