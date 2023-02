Avviso ai consumatori: Più che una rece vera e propria, trattasi di alcuni significativi e sparsi dati racimolati nel web e velocemente rielaborati, che girano attorno alla figura peruviana di Ymma Sumak o Imma Sumack o come altro si fece chiamare, dicono addirittura fosse newyorchese o canadese e che il suo vero nome fosse Amy Camus che letto all’incontrario fa proprio Yma Sumac ehm, parafrasando il Manzoni del 1821 “ai posteri l’ardua scemenza…”

Prendo spunto dal Concerto eseguito dalla cantante peruviana Yma Sumac, le canzoni sono sia del compositore e chitarrista peruviano Moises Vivanco che canzoni popolari, la cantante Cholita Rivera prende parte all'esibizione.

“La Orden El Sol del Peru” (ovverosia, L'Ordine del Sole del Perù) è la più alta delle onorificenze conferite dalla Repubblica del Perù per premiare i più meritevoli tra notabili civili e ufficiali , tra l'altro è l'onorificenza americana più antica poichè venne fondata più di due secoli fa e precisamente nel 1821, ne fu insignito anche Sir James Paul McCartney (e pure il nostrano Francesco Maurizio Cossiga), ebbene tra le meritevoli di tale onorificenza vi fu anche l’inquietante Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo nota al pubblico mondiale come Yma Sumac che si fregiò del titolo di “Commendatore dell'Ordine del Sole del Perù”.

La leggenda vuole che Yma fosse una principessa Incas diretta discendente dell'imperatore Atahualpa, mentre la verità è che la sua famiglia possedeva semplicemente una fattoria a Ichocán.

Crescendo a Cajamarca con l'aria delle montagne andine, imitando gli uccelli e gli altri animali, creò involontariamente la sua vasta gamma vocale da soprano.

Yma Sumac fu una cantante ed un’attrice peruviana con una notevole estensione vocale di quattro o addirittura cinque ottave, tanto che si narra che negli anni ’50 abbia cantato la più acuta nota mai registrata da una voce femminile.

Nel ‘51, Yma divenne la prima cantante donna latinoamericana a debuttare a Broadway.

Nel ‘50 fece il suo primo tour in Europa e in Africa, poi debuttò alla Royal Albert Hall di Londra e alla Royal Festival Hall davanti alla futura regina d'Inghilterra .

Ha presenziato a più di 80 concerti a Londra e 16 concerti a Parigi.

Un secondo tour la portò in Estremo Oriente: Persia, Afghanistan, Pakistan, Birmania, Tailandia, Sumatra, Filippine e Australia.

Yma girò l'Unione Sovietica dove si esbì in 40 diverse città, vendendo più di 20.000.000 di biglietti.

La sua fama in paesi come Grecia, Israele e Russia le fece cambiare il suo soggiorno da 2 settimane fino a 6 mesi.

A causa di difficoltà finanziarie, gli “Inka Taky Trio” con Moisés Vivanco (suo marito) alla chitarra, Cholita Rivero (sua cugina) voce contralto e ballo e Yma Sumac soprano, fecero un tour mondiale nel ‘60, che durò ben 5 anni.

Secondo il magazine Variety la Sumac tenne più di 3.000 concerti "coprendo l'intero globo", battendo qualsiasi record per un artista e si calcola che vendette oltre 40 milioni di dischi.

Yma morì nove mesi dopo che gli fu diagnosticato un cancro al colon, all'età di 86 anni, in una casa di riposo a Los Angeles, in California ed è stata sepolta all'Hollywood Forever Cemetery nella sezione "Santuario dei ricordi".

Curiosità: Vanessa Chantal Paradis (nominata cavaliere dell'Ordre des Arts et des Lettres, nonchè fidanzata di Leonard Albert Kravitz, detto Lenny) nomina Yma Sumac nel suo “Joe le taxi” del ’87 ed altrettanto farà Peter Mark Sinclair Almond (Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico «Per i servizi alle arti e alla cultura») in “ Mother Fist” sempre del ’87.

Nel film “Il grande Lebowski” dei fratelli Coen fu inserita la canzone "Ataypura".

& gossip: La cantante attrice Vanessa Paradis ebbe anche una lunga relazione con Johnny Depp, da cui lo nacquero Lily-Rose Melody nel ‘99, e Jack John Christopher III nel 2002, si separarono ufficialmente dopo 14 anni nel 2012.