14 Febbraio 1999. Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel, due appartati e misconosciuti falsari francesi, sono reduci dal mirabolante colpo che è rimasto alle cronache come "Moon Safari" (1998). Appagati dai proventi di questo furto vivono in incognito a Parigi. Il loro covo è un anonimo appartamento nel Marais, alla cui porta compare solamente una sigla: AIR (Amour, Imagination, Rêve).



In quella fredda mattinata parigina, qualcuno ha introdotto sotto la porta una busta bianca: dietro compenso "hollywoodiano", una giovane regista americana li incarica di comporre la colonna sonora del film "Il giardino delle vergini suicide", storia tratta da un fatto veramente accaduto negli USA nei primi anni '70. Il compito è arduo: riprodurre le sonorità caratteristiche dell'epoca in cui si svolsero i fatti.

La busta rimane qualche giorno sul VCS3 che, all'ingresso, funge più che altro da posacenere.

Le nuvole basse hanno messo radici sopra la Senna e piove da giorni...forse hanno già detto tutto, forse fanno solo musica per ascensori e aereoporti...sono in evidente crisi creativa. Però il contratto è di quelli che non si può rifiutare...

Decidono allora per il gesto disperato: introdursi negli studi Abbey Road di Londra e trafugarne gli archivi.

Dopo una notte lisergica a Camden Town, percorrono, ancora nell'oscurità, la banchina del Regent's Canal e giungono ben presto nei pressi dei famosi studi londinesi.

Incuranti del sistema di allarme, si introducono dalla scala antincendio e ,con sistemi ben noti alla criminalità di Pigalle, hanno gioco facile con la serratura della porta antipanico. L'impianto di allarme tuttavia fa il suo sporco lavoro e scatta immediatamente. Di corsa i due si dirigono verso lo scantinato ed entrano in una stanza contrassegnata dalla targa "Archives 1970-1975": non resta che raccogliere alla cieca i primi nastri a portata di mano e tagliare la corda.



Rientrati fortunosamente a Parigi, scoprono che i nastri in loro possesso, sono registrazioni scartate dai Pink Floyd, datate febbraio 1972: il seguito incompiuto di Meddle, rigettato e disconosciuto prima della pubblicazione da Roger Waters.

Non resta che lavorare di copia incolla, darlo alle stampe ed attribuirsene la paternità...

AIR - The Virgin Suicides -2000