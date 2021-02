"... E a muntà l'ase u gh'è restou Diu, u diau l'è in çe e u se gh'è faetu u nìu..."

Arrembou a na vegia miagia, au Campu Pisan, da-vexin a-o ma ma nu troppu, in te na giurnà de su c'u va e c'u vegne, cu-a sa in te lerfe c'u te fa vegni coae de beie, s'u fuisse poscibile in gottin de quellu bun, s'u se truvesse... Coae de travagià sartime addossu... Me sa che oua chinnu fin a San Luensu, me sa... A l'è quaexi l'ua de véditte...

"... A' a funtann-a di cumbi, in ta cà de pria..."

A ciassetta a l'è missa in te'n postu da cartulinn-a e de votte ghe vegnu a leze, pe stà tranquillu e nu fame rumpì u belin da nisciun.. se sentan sulu i rumui de e caze, fursinn-e e cutelli, e de e muae che sbraxan ai figgi... gh'è un-na spussa de pesciu marsu che te lasciu dì, cu-e case a deré erte eutto o neuve ciein e unn-na deschinà c'ariva dritu dritu a a'Maenn-a, de sutta se vedde in pittin de portu e, finalmente, in peu de ma de datu.

Figgeu che zeugan, se scurran e cantan, in pittin in italian e in pittin in arabu, ma "O belin" u dixan zà in zeneize.

"U mae nin, u mae, u mae, lerfe grasse au su da stae..."

Me mesciu scansandu in carrettu pin de frecciamme spunciou da un magrebin e dui gatti c'an coae de demuase cun in rattin che tegnan p'a cua, ghe zeugan de lungu. Tegnu unn-a man de datu a-i oeuggi pe frenà l'imbattu du su e sto atentu a nu rumpime un-na caviggia in t'u risseu. De in cantu se vedde, zu de sutta, u vegiu mercou du pesciu, oua voeu. L'è lì che u De André e u Pagani giiavan, in te l'ottantatrei, cun un Revox a quatru piste pe registrà i rumuì e e vuxi de i pescià che sbragiavan e bellesse dei pesci da vende, sui bancoin.

"... Anciue e musculi d'a Speza... Amiae che roba..."

Da in momentu a l'atru tuttu cangia e in t'un carruggiu te pa d'esse in t'u trexentu, u carruggiu doppu ti t'atreuvi in tu mezu tra dui spacciatuì e dui drughé cu-i diné in sce na man. Ti serchi d'anà ciù fitu e fitu ti t'ei szà a san Zorzu, se sente l'audù du stocche da-a Sciamadda, megiu anà avanti. Au recantu dei Giustiniein te s'arve de datu u mundu d'ancheu a brassettu cun quelu vegiu, tantu mundu c'u s'aferma a amià u pesciu in te'n bancun de in pescià e, da vexin, in t'u carroggio ascusu, unn-a bagascia, cu i euggi desperé, assttà in te 'n scaen..."... Baccan d'a corda marsa d'aegua e de sa..."

Se sente parla de tuttu, arabu e spagnollu, inglese e calabreise, e tutte e lingue han dignité paegia. Me pa propiu c'u segge questu u mundu sugnou da u De André, pe ninte perfaetu e anche spussulentu, cuscì diferente da u seu, figgiu d'Arbà, nettu de savun de Marseggia e succidu de sangue e de su, cumme duvieiva esse u mundu e nu cumme n'ou fan vedde a-a televixun...

Semmu in te'n postu de parolle e de eugiae, de crii e de runsuin, semmu in te l'ombrisallu du mundu, e i culuì dìa pelle nu veuan dì poi cuscì tantu, cuntan ciù i moddi d'amià e de fase capì.

E u muru che ti gh'é attaccou au collu...

"... Facce de mandillà, quei che du louassu preferiscian l'à..."

Se, dapeu, ti traversi San Luensu ti t'atreuvi in te n'altra specie de caruggi, e ciù ti te fae vexin a Campettu o a Luccoli ciù ti t'aveddi che anche in t'a vegia çittae gh'ein d'e diferense, cangian anche e bitteghe e a societae a se dividde anche chie, misci e ricchi convivan, però, au mattin e a seia, scangianduse infurmasuin in sciu tempu e critiche a u Zena...

E chi, deré gh' è u regnu du piaxei, da a Madaeinn-a a Pré a l'è tutta unn-a bagascia, de tutti i culuì, gianche, neigre, giane, abbrunzée... e se ti t'amii ben miga tutte ein donne, nu, nu, quella lì a l'à iun fì de barba... ma quale Deborah, ti te ciamiae Alfonso, tutt'au ciù... anemmu avanti... però belin, che cheusce... Fin un figgeu de duz'anni u se gìa, u l'à capìu anche lé duv'u l'é c'u giia u mundu. "... E a stu loccià de cheusce e de tettin, ghe fan u sciatu anche i ciù piccin..."

Fin du gìu, semmu de datu alle bruttiscime custrusuin de l'Acquario, muderniscime, scignurìa, ma servan anche quelle, portan dinae e turisti, e se sa che a salute sensa dinae a l'è zà unn-a meza malattia... E questu recantu de portu e de caruggi u l'è cangiou de lungu, tuttu nettu e neuvu c'u pà c'ou luxentan a tutte e ue, carabiné e surdatti che gìan parlandu tra liatri e sensa coae de fa ninte, figgiuamme au telefunin e africhein pin de tuttu u ben de diu.

e poi ti gh'ei tie, che ti m'aspeti da un quartu d'ua, c'u belin de traversu, t'è za capìu che ho allungou u gìu pe vedde questu belin de un postu de l'anima c'a l'è a parte vegia d'a mae çittae, quella che ciù me piaxe.

Ma mai quanto ti me piaxi ti, se capisce, e oua me devu fà perdunà.

"... Pe puei baxà ancun Zena, in scià teu bucca de naftalinn-a..."