Ho deciso di scrivere una recensione su Ligabue, album Ligabue del 1990, per il senso generale dell'opera nel contesto culturale del periodo, e perchè apprezzo il modo in cui ne ha fatto parte. Ho trattato l'opera come se non ci fosse stato un domani, visto che la carriera dell'artista è stata molto lunga fino a diluire il ricordo di questo primo album, che è stato il primo ed è emblematico dell'artista: è la prima causa del suo successo.

Credo che il talento come cantautore rock qui sia molto notevole (del resto Reggio Emilia è/era una specie di capitale del Rock'n'Roll classico a discendere da Re Elvis, e la questione è quasi genetica).

Le canzoni, nei testi, sono storie verosimili e significative del periodo e del luogo, molto ben narrate e bene assemblate tecnicamente (nel senso della metrica, dell'interazione con le musiche). Il canto e la voce vanno molto bene per il genere, o perlomeno per questo disco.

Vorrei centrare la mia recensione sull'affermazione che Ligabue ha raccontato una certa generazione di un luogo preciso, che poi si è rivelata essere universale: quella dei rusticamente ribelli, col buonsenso un po' ingenuo derivato della civiltà contadina e operaia (di cui c'erano ancora un po' di tracce nei giovani), con la necessità di vivere ad alta velocità e di essere diversi dalla generazione precedente. Ligabue ha ambientato i suoi personaggi nel mondo in cui viveva, quello in trasformazione dove il comunismo della provincia emiliana, con la sua dotazione controversa di rigidezze e ortodossie, stava diventando yuppismo socialdemocratico fino al liberismo più feroce, e tutta quella roba lì. Ed ha usato la musica giusta per "slegare" i suoi racconti. Tutto questo credo che sia il senso del cantautorato emiliano, da sempre.

Evidentemente questo "sincero racconto epicizzato in musica classic-rock" è servito non solo ai giovani reggiani, ma ha colto un luogo dell'immaginario di molti altri. Ed ha conquistato il pubblico con pieno merito.

Si sa che Ligabue si ispira a Springsteen (dell'atteggiamento del quale penso cose abbastanza simili). E' un merito!

Lo inserisco a pieno titolo fra altri artisti coevi (o quasi) che hanno ben meritato attenzione e notorietà, raccontando aspetti dello stesso mondo, a volte coincidenti, con linguaggi diversi. Penso agli Offlaga Disco Pax, a Vinicio Capossela, ai CCCP.

So che questi accostamenti ti faranno storcere il naso, ma non credo che sia il caso (sottolineo la rima...). Sono stati episodi musicali diversi, ma hanno operato lo stesso cuore, malato della stessa insicurezza, e ognuno è intervenuto con il proprio, non indifferente, talento. Questo di Ligabue è stato il talento più popolare, forse ha fatto bene anche agli altri artisti. Che poi, anche loro, non si può dire che abbiano retto bene sulla durata, come artisti, a parte forse i risultati di mercato. Credo che sia proprio il perfetto "novantismo" di tutti questi ad averli attaccati all'album delle figurine, con amore profondo, ma di quell'amore che scade.