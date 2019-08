Questa DeRecensione di II & III è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/camper-van-beethoven/ii-and-iii/recensione

Certo, l'impressione potrebbe essere quella di un campionario un po' confuso, di un bric e brac incendiario, ma dispersivo. I nostri però avevano un paio di grandi pregi: riuscivano, pur stroppiando sempre, a non stroppiare mai e, soprattutto, non si prendevano troppo sul serio. Del resto come può prendersi sul serio un'orchestrina?

Poi con questo “II & III” le cose cambiano. Che, se immutata è la graditissima peculiarità di andar di palo in frasca (e di frasca in palo), il suono diviene un'altra cosa e, da esile e magro che era, ingrassa di parecchio.

Che la ragione sociale è faccenda non di poco conto: nomen omen, come si suol dire. E se dici Camper Van Beethoven è una mezza epifania.

