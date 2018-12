In Paradiso, dove tutto è armonia, caso mai tu fossi là, non te la faranno mai suonare questa musica, caro Captain Beefheart..

Al massimo potrebbe esserne interessato un Lucifero extra-terrestre, giù nell'Inferno.

Si, perchè, per chi ha letto la storia (come me) ed immagina, sopratutto se la ascolta la prima volta, è come avere davanti un incomprensibile monolite come quello di 2001 Odissea nello Spazio.

Solo che quel monolite non è sulla Terra all'Alba dell'Uomo nè nel 1999 sulla Luna.

E' sulla Terra sì, ma nel 1969 (un anno dopo il film), ed ha una porta (chiusa), che fa capire che all'interno ci deve essere sicuramente qualcuno e, come racconta la storia, è in mezzo alla campagna e non è nero.

Ed ha la forma di una casa, ed ha anche delle finestre semi-aperte.

Da quel monolite non ci esce un sibilo appena lo hai sfiorato con le mani.

Si sente parlare ogni tanto qualcuno, confabulare, rumori di contorno, e poi una voce da orco allupato, più o meno un'ora e venti minuti di un canto selvaggio intervallato da poesie surreali, sferragliate di chitarra e stacchi di batteria, tempi dispari, e non solo.

Ogni tanto si sente qualche frustata, anche un flauto impaurito che urla note di dolore, come se l'orco pretendesse molto dai suoi compari.

Un rapporto, diciamo, di totale sudditanza creativa, fra l'orco allupato e gli altri abitanti della casa.

Tutto in presa diretta.

Ora, se avete il coraggio, fate una pausa e ascoltate Moonlight on Vermont (per un lupo ci sta tutta), una delle "canzoni" più accessibili.

Io ho ascoltato il monolito Trout Mask Replica la prima volta, anni fa, da dietro un albero, per non farmi vedere.

Non so suonare granchè bene, specialmente un blues selvaggio come questo, e non volevo fare la fine dei compari.

Ogni tanto (come è successo oggi) mi piace rifare un giro nel bosco e, sempre da dietro lo stesso albero, mi rimetto in ascolto, per depurarmi dal semplice piacere di sentire musica.

Musica tanto straordinaria quanto irregolare, così poco piacevole (nel senso classico) da non poterla trovare neanche su Spotify (almeno come album..).

In compenso la si può trovare nella musica dei tanti che a questo Beefheart si sono ispirati, Tom Waits da metà anni 80 in poi prima di tutto, e quello su Spotify c'è.