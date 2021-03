Generi: Canzone Italiana , Folk



“Fu sorpreso dai suoi sessant'anni e con la vita avrebbe ancora giocato, lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero non al denaro, non all'amore né al cielo. Lui sì sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate,… [di più]