Artisti collegati: PJ Harvey «se non avete mai sognato di scoparla mentre canta "Lick my legs, I'm on fire" lasciate pure perdere il rock...»

Questa DeRecensione di White Chalk è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/pj-harvey/white-chalk/recensione-luludia

Solo che non riesco, non posso e forse nemmeno lo voglio...

In questo disco non c'è niente di più di quanto dev'essere..

E suoni incerti di una pianista dilettante che canta come le ha insegnato la nonna e come faceva in chiesa da bambina...

Bianco come il vestito ottocentesco in cui si è rintanata quella che una volta era la favolosa fanciulla rock....

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Iscrivendoti

ad Amazon Music Unlimited

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy