Le 10 canzoni dell’album sembrano tutte collegate da un filo conduttore che ci trascina

in un mondo senza speranza e dominato dal male. Non esiste possibilità di scappare,

l’aria è pesante, insopportabile, il cuore batte veloce per la paura di quello che troviamo

davanti. Il cielo è rosso, una pioggia di sangue regna su questa desolazione, in questo

mondo dominato dal male, sembra che la parola speranza non sia mai esistita. Terrore,

angoscia, nervosismo sono emozioni che non ci lasciano un momento per tutta la durata

dell’album. Un album senza tempo, da cui non si esce vivi. La violenta e nervosa voce

di Tom Araya urla la paura di vittime torturate, urla di vittime sacrificate, urla di terrore.

La distorsione delle chitarre di Jeff Hanneman e Kerry King è potente e affilata ,i riff thrash con

schizzi di hardcore ,scorrono velocissimi, trasudando violenza e nervosismo. Gli assoli

atonali sono come coltellate senza tregua, ci raggiungono e ci lasciano a terra morenti, in

una pozza di sangue. La batteria di Dave Lombardo è di una violenza e nervosismo

impressionante,i tempi di esecuzione sono sempre velocissimi accompagnati da un

rullante pesante come un martello e un ride ossessivo. Si arriva alla fine dell’album ma il

terrore e lo spavento non ci abbandonano, la visione del mondo non potrà mai più essere

la stessa.