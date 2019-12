Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

L'ho letta da poche settimane la notizia...è non mi ha fatto di certo piacere.

Chris Spencer ha dichiarato di aver messo la parola fine alla parabola artistica degli Unsane.

Si dedicherà solo e soltanto al suo nuovo progetto denominato.Human Impact.

Per "festeggiare" in degno modo la band di New York butterò giù due velocissimi ed incazzati pensieri su di loro, ascoltando questa sanguinosa raccolta che racchiude (s)brani dal 1991 al 1998.

Devo fare una premessa: chi non conosce la band nemmeno di nome è gentilmente (gentilmente per modo di dire) pregato di uscire dalla pagina e di documentarsi su questa autentica macchina da guerra che ha definito, stabilito, imposto i canoni musicali dell'Hardcore-Noise. Alla pari dei concittadini Helmet.

Ok ora è tempo di partire, di agire.

Le immagini, i fotogrammi delle copertine degli album degli Unsane sono sinonimo di violenza, di morte, di omicidi, di delitti.

Ed anche Lambhouse non si discosta da questa brutale caratteristica: un uomo a terra, agonizzante, morente...o forse già cadavere. Odore di morte ovunque, di putrefazione, di un corpo dilaniato.

Poi arriva la Musica.

Un Noise lercio, grumoso, lurido...fin qusi inascoltabile da quanto tirato allo spasimo.

Solo chitarra, basso e batteria; null'altro.

Multidistorsione all'ennesima potenza.

Poi arriva la voce al vetriolo di Chris ed il danno uditivo si amplifica.

Cascate ghiacciate di note; sangue che fuoriesce dalla doccia di casa...

Malessere diffuso dappertutto.

Ed il sangue incessante continua ad uscire, imbrattando i muri di casa.

Una forza disumana in tutti i 24 episodi della raccolta.

Si parte da "Over Me" e si giunge sfiancati, in debito di ossigeno a "Exterminator"

Nessuna tregua, nessun superstite.

Un muro invalicabile...Sferzate, bordate pesantissime di UltraHardcore sparate in faccia. Punteruoli arroventati infilati negli occhi...cecità totale...

Diabolici e bastardi come nessun'altro.

Gli assassini della porta accanto mi mancheranno...SICK...

Mai riuscito a vederli dal vivo...ciò mi tormenterà ormai in eterno

Diabolos Rising 666.