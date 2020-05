Correva l'anno 76 ,io non ancora 14 enne mi trovavo in vacanza in una bella localita dell ' appennino parmense ,che tra i tanti passatempi aveva anche un bel bar immerso nel verde.C' era di tutto : flipper bigliardino etc. Una bella giornata di luglio vedo uno scatolone con sopra tanti bei numeri e lettere che apparentemente non sapevo a cosa servissero ; ad un cero punto una persona mette 100 lire nella scatola e lei cosa fa ?? Si mette a suonare.Mi avvicino timidamente e chiedo chi fosse che stava suonando , lui mi guardo ' senza darmi risposta , abozzo' un lieve sorriso e poi mi scompiglio tutti i capelli. Se ne ando' poi a comprare un bicchiere di latte .

Decisi allora di scoprirlo da solo.: I numeri e letterine corrspondevano a una frase troppo lunga per la mia indolenza di allora , ma nella stessa casellina ce n era un ' altra piu corta :stai a vedere che sono la stessa cosa se le hanno messe vicine .

presi le mie ultime 100 lire e cliccai sull' accoppiata :parti la musica , ma non era quella di prima ,era molto piu movimentata , L unica cosa che avevano in comune era la parola in mezzo alle due scritte '' Pink Floyd '' e chi sono ???

Possibile che un cultore musicale come me ancora non lo sapesse ??? Che conoscevo gia i Beatles a memoria ???

Mi gustai le due canzoni come mai avevo fatto prima senza dare voti o preferire l una all ' altra ; il 45 giri del Juke Box era '' Shine On You Crazy Diamond /Have a cigar

Mi ricordai del capellone hippy che l ascoltava in ginocchio e che non mi aveva risposto ,

In realta ' mi aveva detto tutto

Fine prima parte Tanto vi dovevo