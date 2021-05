Forse sarà poco opinabile altresì scontato affermare che si tratta sicuramente del lavoro più acerbo di Pino Daniele, d'altronde è il primo album, scritto e suonato solamente a 22 anni. Ben intendiamo però una cosa: un discorso del genere ha senso solo se poggiamo lievemente l'udito sulla partitura. Se invece, saggiamente cerchiamo di inoltrarci con passo claudicante nella sostanza -più che nell’essenza- del suddetto LP, la nostra percezione cambia, viene stravolta.

L’opera è permeata da malinconica poesia, con liriche che si rifanno a sogni distaccati.

Il primo disco punk italiano, perché l’innovazione è il mantenersi e lo svilupparsi della tradizione, costruirla partendo già da solide basi. Pino non è mai stato un conservatore, non ha mai ereditato nulla, la tradizione non si eredita. Non si è mai ancorato al ricordo (che di per sé è statico, malleabile invece nel suo rinvenir-divenendo), alla mera memoria, a quell’incapacità di distaccarsi dagli scogli di genetliaca provenienza, lui si butta, è in quell’attimo… librato in aria prima di atterrare nell’infinita acqua liberatoria. È proprio in questo modo che si chiude “Terra Mia”.