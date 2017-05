Quali sono le migliori storie d'amore?

Chi tra le coppie che si giurano eterno amore, e quelle che vivono una passione senza lieto fine, possono affermare di aver vissuto il vero amore?

Da una parte la solidità e dall’altra il fascino rock n roll del live fast/die young in stile Neil Young. Mi sono sempre schierato dalla parte di chi odia i soliti tradizionalismi in questo contesto, ho sempre apprezzato la genialità e l’intraprendenza di chi condivide il silenzio, le cazzate, la spiritualità.

Prendete Jeff Buckley ed Elizabeth Fraser. Questi due mostri sacri si innamorarono perdutamente durante gli anni ’90. Grace, i successi commerciali del figliol prodigo di Tim affiancati alla consolidata ed eterea voce dei Cocteau Twins.

Esiste una registrazione che fino a qualche tempo fa rimaneva sconosciuta (YouTube ne è la fonte). Si tratta di un brano intitolato All Flowers In Time Bend Towards The Sun (presente anche in un bootleg del 1996), cantato da entrambi gli artisti.

Si sente la chitarra semplice e cristallina di Buckley, affiancata alle timide risate di Liz ad inizio e fine pezzo. Li immagino lì, soltanto loro in uno studio vuoto a comporre testo e melodia mentre scherzano, giocano e sono felici di condividere la loro più grande passione insieme.

My eyes are a baptism, oh I am fuse.

Un Re deciso accompagna il ritornello, e la magia prende forma. Una stupenda opera d’arte creata chissà come, chissà quando.

I know you said that there’s no one for you, but here is one.

Si sentono tra le parole affiatamento e ricerca di completezza. Passione e paura. La loro fu una di quelle passioni talmente forti da generare distruzione, tutto finì ben prima del famoso incidente nel fiume. Liz aveva conosciuto Jeff temendo che la troppa stima artistica che il ragazzo aveva per lei, avrebbe in qualche modo potuto ledere il rapporto.

Anni dopo, all’uscita del pezzo pirata sul web, la cantante ebbe modo di esprimere rabbia e frustrazione: si trattava senza dubbio di una registrazione così personale che ella non voleva in nessun modo condividerla.

Dopo aver forse generalizzato un tantino, mi chiedo ancora cosa possa far raggiungere l’intensità ed il pathos ad un rapporto, quanto scrivere un pezzo che immortalerà il loro miglior momento.